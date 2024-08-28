非常に強い台風10号は、鹿児島県の屋久島の西南西をゆっくりした速さで北へ進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。台風は、発達しながら北上し、8月30日から31日ごろにかけて徳島県に接近し、県内への最接近は31日昼過ぎから夕方にかけてと見られます。県内では29日午前中から夜にかけて、線状降水帯が発生し大雨災害の発生する危険度が急激に