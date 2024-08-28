昨季ブンデスリーガ制覇を成し遂げたバイヤー・レヴァークーゼンは連覇に向けて積極的な補強を行なっている。フランス紙『L’Equipe』によると、レヴァークーゼンはパリ・サンジェルマンに所属するDFノルディ・ムキエレのレンタル移籍での獲得が決定したという。既に交渉は成立しており、メディカルチェックも予約済みのようだ。母国ラヴァルでプロキャリアをスタートしたムキエレは2017年1月にモンペリエに完全移籍すると主力に定