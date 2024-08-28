Jタウンネットはこの度、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクの産卵シーンを激写することに成功した。ミャクミャクの貴重な産卵シーン pic.twitter.com/0EDcxyhyPq— Jタウンネット編集部 (@jtown_net) August 27, 2024 人間にお腹を押され、お尻からメリメリと白い玉を出すミャクミャク。玉はポン！とはじき出される。周りでは仲間のミャクミャクや、ミャクミャクに扮したらいよんチャンがその様子を見守ってい