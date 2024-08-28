午後７時３７分、鹿児島地方気象台は、顕著な大雨に関する情報を発表しました。鹿児島県（奄美地方を除く）では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。