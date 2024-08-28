韓国を中心とした人気多国籍ボーイズグループ「NCT」のテイル(30)がグループを脱退することが28日、発表された。所属事務所のSMエンターテインメントは「テイルが性犯罪に関する刑事事件で告訴された」と発表した。同社は公式サイトおよびSNSを通じ、「当社はテイルが性犯罪に関する刑事事件で告訴された事実を確認しました。事実関係を確認したところ、該当案件が深刻であることを認知し、これ以上グループ活動を続けることが