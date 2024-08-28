実業家の堀江貴文氏が実行委員長を務める「別府温泉ぶっかけフェス」（８月３１日、９月１日、大分・的ヶ浜公園・別府スパビーチ）の中止が２８日、発表された。公式サイトで「台風１０号の影響により、事前の設営及び当日の会場内の安全が確保できないと判断したため開催中止とさせていただきます」と説明。チケットの払い戻しは後日案内される。同フェスには音楽グループ「ｇｌｏｂｅ」のマーク・パンサー、綾小路翔＆ＴＨＥ