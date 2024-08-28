台風10号により、交通機関にも大きな影響が出ています。JR九州によりますと九州新幹線は28日夜から、熊本駅・鹿児島中央駅の間で運転を見合わせるということです。この区間では29日も始発から終日運転を見合わせるほか、博多駅・熊本駅の間は始発から本数を減らして運転し、29日午前8時ごろからは終日運転を見合わせるほか、山陽新幹線との直通運転は行わないということです。山陽新幹線は29日午後9時以降、30日の午前中にかけて博