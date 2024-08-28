アーセナルへの加入が正式決定したスペイン代表MFミケル・メリーノが新天地での意気込みを語った。27日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。21年ぶりのプレミアリーグ制覇を目指すアーセナルが待望の中盤補強に成功した。現地時間27日、レアル・ソシエダからメリーノの完全移籍加入が発表された。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約期間は2028年6月末までの4年間で