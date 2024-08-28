元乃木坂４６のセンターで活躍し、現在は女優の生駒里奈が２８日、自身の熱愛を報じたニュースサイト「ニュースポストセブン」のＸに「どこら辺で写真撮ったんですか？知りたい」と質問を書き込んだ。生駒は俳優の鈴木勝吾と７月下旬にツーショットで歩いている姿を「漢方薬サロンで変装なし”黒ずくめ”の親密姿」と報じられた。２人は２０１７年に舞台「モマの火星探検記」で初共演以来、数々の舞台でステージをともにしてい