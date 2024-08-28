ＡＴ＆Ｔの携帯電話サービスで２７日に障害が発生し、一部で利用できない状況になった/Meir Chaimowitz/NURPHO/AP/File（ＣＮＮ）米通信大手ＡＴ＆Ｔの携帯電話サービスで２７日に障害が発生し、一部で利用できない状況になった。同社によれば、ソフトウエアの問題が原因だったが、すでに解決している。ＡＴ＆Ｔの報道担当者は２８日未明のメールで、ソフトウエアに問題が生じ、一部の利用者が同社の携帯ネットワークに接続できな