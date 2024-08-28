発達しながら非常に強い勢力で北上している台風10号。大分県内はすでに一部が強風域に入っていて、強い勢力を維持したまま30日朝に最も接近する見通しです。 【写真を見る】「台風10号」発達しながら非常に強い勢力で北上大分県内の一部が強風域に勢力維持したまま30日朝に最接近の見通し （気象庁）「台風は九州に上陸する恐れがあります。一部の住家が倒壊するような猛烈な風が吹く見込み」 非常に強い台風10号は午後6時