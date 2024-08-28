医師を装って当時18歳の女性に性的暴行を加えようとしたとして、40歳の無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】医師を装い女性(当時18)に性的暴行加えようとした疑い 無職の男(40)を逮捕 逮捕されたのは、住居不定・無職の福田友幸容疑者40歳です。警察によりますと福田容疑者は去年6月、医師のフリをして、治療の名目で当時18歳の女性の体を触ったほか、性的暴行を加えようとした準強制わいせつなどの疑いがもたれています。
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