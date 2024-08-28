植物由来食品を展開する2foods(トゥーフーズ)は、「Flavorsof Japanese Autumn(フレイバーズ オブ ジャパニーズ オータム)」をテーマとした全7種の秋季限定商品を8月29日〜11月4日の期間、渋谷ロフト店と銀座ロフト店にて販売する。 Flavorsof Japanese Autumn秋季限定商品は、秋の味覚である芋や栗に加え、抹茶を使った和の要素を主役に、ドーナツやレアチーズといった洋の要素を組み合わせた。オリジナルドーナツ3種、レアチーズ