Selena Li[香港 ２８日 ロイター] - アジアに注力する英保険会社プルーデンシャルが２８日発表した上期決算は、営業利益（為替変動の影響を除いたベース）が前年同期比９％増の１５億４０００万ドルとなった。シンガポール市場の収入が１７％増の４億５０００万ドルとなり、増益をけん引。一方、香港と中国市場は不振で、全体の成長を圧迫した。中国の合弁会社である中信保誠人寿保険（ＣＩＴＩＣ−プルーデンシャル・ライフ