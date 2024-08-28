K-POPボーイズグループNCTのメンバー、テイルが性犯罪関連の事件で提訴され、グループを脱退することになった。【注目】嘘か本当か…NCTメンバーの“日本発”私生活暴露NCTの所属事務所SMエンターテインメントは8月28日、「当社は最近、テイルが性犯罪関連の刑事事件で提訴された事実を確認しました」と発表。「これと関連して事実関係を把握していたところ、該当事案が非常に厳重であることを認知し、これ以上グループ活動を継続