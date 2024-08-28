非常に強い台風10号が今後、関東を縦断する可能性があると報じられ、日本テレビ系恒例の特別番組「24時間テレビ」で行われるチャリティーマラソンはどうなるのかと、心配する声がネット上で上がっている。お笑い芸人のやす子さん（25）は、トレーニングを続けて意欲を見せているが、マラソンが中止になる可能性はあるのだろうか。「無理じゃないの？」「さっさと中止発表すべき」との声も台風10号は2024年8月28日夕、九州に近づい