俳優・岩瀬洋志の1st写真集『LYRE（リラ）』（講談社）が、9月3日（火）に発売される。今回、表紙&未解禁カットが公開された。【写真】岩瀬洋志1st写真集『LYRE』表紙カット【2点】『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』や『新空港占拠』、『タカラのびいどろ』『南くんが恋人!?』など次々と注目作に出演し、そのたびに「このイケメンは誰!?」とSNSで話題を集めている岩瀬洋志。9月3日（火）発売の写真集では、二十歳を迎