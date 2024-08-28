避けられない雨もこわくない「濡れた後のケアアイテム」雨が降るとわかっているのに、どうしても外出しなければいけない場面も。お手入れが面倒な濡れてしまったシューズでも億劫にならない、ケアの中でも「手間の少ない」アイテムたちを3ステップでご紹介。【まずは汚れをオフ】「すすぎ不要」のシューズ用シャンプーロジーリリー スターターキット 3,300円／eelキャンバスやスエード、レザーなど多くの素材を洗えるシュークリ