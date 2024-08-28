「とにかく使途不明金が多かった」と明かすのは、自民党派閥の裏金問題と選挙区内の有権者に香典を違法配布した公職選挙法違反を理由に、28日に議員辞職した堀井学元衆院議員（52）＝自民を離党、比例北海道＝の関係者たち。裏金問題の発覚後、「全て秘書がやったことで、自分は全然、把握できていない」と釈明を続けていた堀井氏だが、東京地検特捜部の捜査に対して、ついに不正な会計処理に認識があったことを認めた模様だ。堀