「男闘呼組」のメンバー成田昭次さん・高橋和也さん・岡本健一さん・前田耕陽さんとドラムスの青山秀樹さんが、元「JUN SKY WALKER」のベーシスト・寺岡呼人さんプロデュースで結成したロックバンド「Rockon Social Club」が、ツアー公演の延期を発表しました。 【写真を見る】【台風１０号】【Rockon Social Club】30日・高知、31日・香川の公演を延期「お客様の安全確保を最優先」公式サイトでは「『KURE 5-56 Presents