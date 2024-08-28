気象台は、午後7時42分に、大雨警報（土砂災害）を指宿市、霧島市に発表しました。また洪水警報を鹿児島市、日置市、南さつま市、南大隅町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・指宿市、霧島市に発表【特別警報（暴風、波浪、高潮）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波、高潮に最大級の警戒をしてください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害