台風10号の影響で、九州などの百貨店や商業施設で“臨時休業”が相次いでいます。▼三越伊勢丹は、福岡市の「福岡三越」「岩田屋本店」、久留米市の「岩田屋久留米店」をあす臨時休業します。▼大丸松坂屋では、福岡市の「大丸福岡天神店」と山口・下関市の「大丸下関店」をあす臨時休業します。さらに、長崎市の商業施設「ハマクロス411」もあすは休業となります。▼高島屋のグループ会社が運営する福岡市の商業施設「博多リバレ