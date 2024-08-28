警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウント（@MPD_bousai）が、豪雨の備えとして、「水のう」を使った防災対策を紹介しています。身近なもので実践できる浸水防止の方法に、1万件を超える「いいね！」がつくなど関心が高まっています。【画像】下水の逆流防止に「水のう」が有効です（警視庁の実際の投稿を見る）ビニール袋に水を入れて、排水口からの逆流を防止しよう洪水時には、急激な水位上昇で下水管が満水になり、洗濯機やお