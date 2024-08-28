アイドルグループ「櫻坂46」の田村保乃さんの2冊目の写真集（講談社）が10月22日に発売されます。【写真】ほんわかと大人っぽさが魅力の田村保乃さん田村さんは櫻坂46の二期生メンバーで、「ラヴィット！」（TBS系）や「有吉ぃぃeeeee!」（テレビ東京系）などのTV番組にも出演。ほんわかした存在が視聴者に癒しをもたらし、さらに幼稚園から始めたバレーボールの知識と経験から、スポーツ関連の分野にも進出しています。写真集は、