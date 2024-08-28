Image: General Motors キャデラックから、未来の到来を予感させる驚きのコンセプトカーが発表されました。その名も、「Opulent Velocity（オピュレント・ヴェロシティ）」。完全自動運転を採用した高級電気自動車です。”Opulent（贅沢）”と”Velocity（疾走感）”という言葉が示す通り、極上のラグジュアリー体験と、刺激的なドライブ体験を同時に提供するんだとか。