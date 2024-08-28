世界初のドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」は、9月1日（日）から、ドラえもんの限定バースデイグッズと新商品を、全国の店舗とオンラインショップで発売する。【写真】コレクションしたい！背面に年号が入った特別なピンズ■数量限定の特典も今回登場するのは、9月3日（火）のドラえもんの誕生日にちなんだ特別なバースデイグッズ全5種と、本ショップでしか買えない新商品3種。バースデイグッズに