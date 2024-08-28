◆ソフトバンク―オリックス（28日、長崎）ソフトバンクが栗原陵矢の3試合ぶりとなる15号ソロで均衡を破った。4回に先頭打者で打席に入り、オリックス先発の山下舜平大が投じた初球のカーブにアジャストし、長崎のファンが待つ右翼席の中段まで運んだ。栗原は最近5試合で3本目のアーチ。直前の4回1死満塁のピンチでは、先発の大関友久が踏ん張り、紅林弘太郎を遊ゴロ併殺打に仕留めて無失点で切り抜けただけに、チームにと