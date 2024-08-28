6月2日未明、新潟市中央区で、無免許で車を運転した疑いで23歳の男が逮捕されました。道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区山二ツに住む職業不詳の男（23）です。男は6月2日午前1時すぎ、新潟市中央区古町通の市道で、普通乗用車を無免許で運転した疑いが持たれています。事件は、不審な動きをしていた車を、現場付近をパトロールしていた警察官が発見し、職務質問したことで発覚。警察の調べ