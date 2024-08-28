台風10号は非常に強い勢力で九州南部に接近しています。空の便の情報です。九州地方の空港を発着する便で、欠航が相次いでいます。28日、日本航空は122便が、29日は鹿児島と宮崎に発着する便が全便欠航するなど、合わせて159便が欠航しています。30日も、一部の便で欠航が決まっているということです。全日空でも、28日は30便が欠航しています。29日は宮崎や鹿児島、長崎など九州の8つの空港に発着する全ての便と、福岡に発着する