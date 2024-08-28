全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は乳幼児やアレルギーがある人も楽しめる温かいお店を紹介します。 ■スキル生かしアレルギー対応！人気メニューは「豚バラ軟骨煮」 新潟市南区にお店を構える「あり潟家」。【あり潟家大内寿明 代表】「アレルギーに対しては専門分野と言うと語弊があるかもしれないが、そのスキルを皆様に生かすことができればなと思っている」こう話す代表の大内寿明さんは茨城県