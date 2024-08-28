「中日−広島」（２８日、バンテリンドーム）広島が積極的なバスターエンドランで好機を演出し、坂倉将吾捕手の２点適時打で逆転に成功した。１点を追う四回は先頭・秋山が中前打で出塁。次打者・中村奨成は初球でバントの構えを見せたため、三塁手が前進していた中で、２球目でバスターを敢行した。打球は遊撃手の横を抜けていく左前打となり、一走の秋山はスタートを切っていたが、二塁でストップ。次打者・小園が初球で犠