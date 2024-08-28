(見出しを修正します)[北京/上海 ２８日 ロイター] - 中国の交通銀行の第２・四半期決算は、景気回復が鈍い中、純利益が２０３億元（２８億５０００万ドル）と、前年同期比５．１７％減少した。同行が２８日発表した上半期決算に基づいてロイターが算出した。上半期の純利益は１．６３％減の４５２億９０００万元だった。６月末時点の純金利マージンは１．２９％と、３月末の１．２７％から上昇した。交通銀行は下半期の見通し