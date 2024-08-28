◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２８日・エスコンフィールド）日本ハム・清宮幸太郎内野手が反撃の９号ソロを放った。先発・山崎福也投手が４回までに３被弾で５点を奪われるまさかの展開。直後の攻撃で１死から４番が気を吐いた。楽天・内星龍投手の高めに浮いたスライダーをフルスイング。打った瞬間に確信した打球は、右翼２階席に飛び込んだ。特大の一発で本拠地の空気を変えると、５番のＦ・レイエス外野手が２者連続弾