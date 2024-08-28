鹿児島県内各地で停電が相次いでいます。 九州電力によりますと、午後5時現在、県内あわせて1万1560戸で停電が発生しています。 このうち、 ●大和村では総戸数の7割を超える870戸が ●喜界町では総戸数のおよそ7割にあたる3380戸が停電しています。 また、奄美市で4430戸、龍郷町で1020戸など地図上に色のついた県本土と種子屋久、奄美地方の16の市町村、合わせて1万1560戸が停電しています。 九州電力送配電は電線が切れ