アメリカ軍岩国基地にオスプレイなどが配備される計画について、基地がある岩国市に続き、基地周辺の和木町と周防大島町も容認する考えを発表しました。岩国基地にはことし、空母艦載機部隊の機種更新としてアメリカ海軍のオスプレイやF35Cステルス戦闘機が新たに配備される計画です。和木町は28日、米本町長のコメントを報道機関に発表。国の説明などを踏まえ、「一定の理解ができると判断した」としています。また周防大島町も、