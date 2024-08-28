◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２８日・神宮）２点の援護をもらったグリフィン投手が４回につかまった。１死から山田哲人内野手を四球で歩かせると、増田珠内野手に左中間を破る適時二塁打を打たれ１点。松本直樹捕手は空振り三振に打ち取ったが、サイスニード投手には、前進守備の左翼を越す二塁打を許し、同点に追いつかれた。