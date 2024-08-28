台風の接近に伴って、県内各地に避難の情報が出ています。 台風が接近する中、県内各地で避難所に身を寄せている人もいます。 （西之表市民） 「今まで避難したことなかったが、風速70メートルというから怖くて」 県内に出ている避難情報です。 ▼警戒レベル5の緊急安全確保が三島村に出ています。避難が危険な場合は、浸水・土砂災害に備えて自宅の上の階や、がけから離れた部屋で過ごすなど、命を守る行動をとって