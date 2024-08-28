台風10号の影響で奄美市や薩摩川内市などで4人がけがをしたほか、鹿児島市でも道路わきの木が倒れる被害が出ています。 喜界町の港です。複数の漁船が転覆しています。 県によりますと、喜界町では県道・浦原喜界空港線の道路わきの木が倒れ、27日から通行止めになっています。喜界町では住宅の屋根がはがれたり外壁や塀が崩れたりする被害が複数起きているということです。けが人も出ています。 奄美市によりますと27日夜、市