交通への影響です。 鉄道です。 ▼九州新幹線は鹿児島中央を午後8時14分を出発する便を最後に運転を見合わせ、29日は鹿児島中央から熊本の間で始発から運転を見合わせます。 県内の在来線は29日、全ての区間で始発から終日運転を見合わせ、肥薩おれんじ鉄道は終日運休です。 ▼鹿児島市電は29日も始発から運休を決めています。 ▼バスは、鹿児島市バス、南国交通、鹿児島交通が始発から運休。 鹿児島空港連絡バスも始発か