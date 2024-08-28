最大級の警戒が呼びかけられている台風10号。山口県内でも各地で準備が進められています。美祢市秋芳町のナシ農園では、台風接近に備えて防風ネットの設置が行われました。実は、戎隆明さんの農園そばには別の農家が経営する農園がありましたが、後継者不在を理由に去年、更地になったばかりです。風の通り道となる可能性があることから今回、新たに防風ネットを設置したといいます。（戎隆明さん）「自然災害なので来るものはしょ