大雨による被害で全線運休となって1年が過ぎたJR美祢線。交通の早期復旧に向け、鉄道、または鉄道以外での復旧の可能性を検討する部会の会議が28日から始まり、JRは鉄道の復旧には58億円以上かかるとの見通しを示しました。JR美祢線の全線運休を受け、28日から始まった「復旧検討部会」。交通の早期復旧に向け、鉄道による復旧と鉄道以外の輸送体系による復旧の2つの可能性を、利便性やコスト、災害耐性などの観点から調査・検討す