米津玄師 米津玄師の6thアルバム「LOST CORNER」は、8月21日にリリース日を迎え、「オリコン週間アルバムランキング」（8/27付）で初週売上37.7万枚で初登場1位、ソロアーティスト今年度最高初週売上を記録。そのうえ、前作「STRAY SHEEP」に続く、2作連続初週売上30万枚超えを達成し、ソロアーティストによる2作連続初週売上30万枚超えは、14年8ヵ月ぶり、令和初の記録となった。これで、「STRAY SHEEP」「BOOTLEG