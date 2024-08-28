ドル買い再燃、ドル円１４４円台半ば、ユーロドル１．１１台前半＝ロンドン為替 ロンドン午前は根強いドル買いの動きとなっている。ドル円はロンドン序盤に144.10付近まで反落したが、足元では再び144.50付近へと上昇している。ユーロドルは売りが継続、安値を1.1125レベルに更新。ポンドドルも1.3214レベルに安値を広げている。米１０年債利回りは３．８２％付近と方向性に欠ける動き。きょうはＮＹ市場引け後に