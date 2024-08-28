欧州株独仏指数はプラス圏推移、英ＦＴ指数は一時下げに転じる 東京時間19:21現在 英ＦＴＳＥ100 8342.31（-3.15-0.04%） 独ＤＡＸ18846.24（+164.43+0.88%） 仏ＣＡＣ40 7595.00（+29.22+0.38%） スイスＳＭＩ 12372.24（+75.52+0.61%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:21現在 ダウ平均先物SEP 24月限41359.00（+3.00+0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 2