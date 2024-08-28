【AFP＝時事】インド東部・西ベンガル（West Bengal）州の州都コルカタ（旧カルカッタ）で27日、研修医に対する性的暴行殺人事件に抗議する大規模なデモが、対立政党の支持者同士による乱闘に発展した。今月9日、コルカタの公立病院で女性研修医（31）が血まみれの遺体となって発見された事件を受け、インド全土で医師らによるストライキや市民による抗議デモが起きた。特に事件が起きた病院のあるコルカタでは、デモが繰り返し