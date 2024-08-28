旧優生保護法（1948〜96年、旧法）下で、障害のある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、被害者の補償に向けた新法を検討中の超党派の議員連盟は、旧法下で中絶手術を受けた人も補償の対象にする方向で検討に入った。【写真】16歳に戻りたい「手術でなく支援があれば」相談会で出会った因縁旧法をめぐっては、強制不妊手術の被害者に一律320万円を支給する一時金支給法が2019年に成立。だが、中絶手