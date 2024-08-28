2024年8月21日、美容系インフルエンサー兼実業家のゆうこす（菅本裕子）が自身のYouTubeチャンネルを更新。7キロ減量したことを報告した。 参考：【写真】視聴者驚愕「こんなに太ってたの！？！？」7キロ“激太り”していたゆうこすの姿 ゆうこすは2024年8月9日に写真集『チャーミング』（講談社）を発売。その写真集の撮影が決まった当初は、「人生で1番（太っていた）」と明かした。そして、その際の映像も