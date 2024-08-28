気象庁によりますと、非常に強い台風１０号は、２８日午後６時、屋久島の西南西約４０キロをゆっくりした速さで北へ進んでいます。 【画像で見る】台風の影響で全国各地の天気は「いつ、どうなる？」沖縄～九州～中国～関西～中部～関東～東北～北海道 台風１０号は、 ２８日１８時には屋久島の西南西約４０キロ中心の気圧は９３５ヘクトパスカル中心付近の最大風速は５０メー