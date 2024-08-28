非常に強い台風10号は、28日午後6時現在、鹿児島県屋久島の西の海上をゆっくりと北に進んでいます。台風は非常に強い勢力を維持したまま北上し、29日から30日にかけて熊本県内に最も接近する見込みです。県内では28日夜から29日夜にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。北島茂気象予報士の解説です。（北島茂気象予報士）台風10号は大変危険です。というのも、このあと更に発達し、伊勢湾