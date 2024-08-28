元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが27日に自身のX(旧ツイッター/@sharkaya)を更新し、WEリーグのキックオフカンファレンスでの写真を公開した。昨季限りで現役を引退した鮫島さんは、26日に都内で開催された同イベントでインタビュアーを担当。当日の写真とともに「選手の皆さん、開幕に向けて力強いコメントをありがとうございました!! 目標得点数やアシスト数を具体的に宣言してくれる選手も多く、得点王争いも